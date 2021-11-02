Kaza yapan hamile kadını hastaneye yetiştirdiler 0:00 / 0:00

İHA

Kaza, merkeze bağlı Saray Mahallesi Berti Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Büşra B. yönetimindeki HAL-BY 112 yabancı plakalı otomobil ile 65 BF 973 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Büşra B.’nin 9 aylık hamile olduğunu ve ağrılarının olduğu öğrendi. Ekipler, hamile kadını Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kendi araçlarıyla götürdü. Burada tedavi altına alınan Büşra B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.