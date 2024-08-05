Kaza yapınca yakalandı!
Karabük'te polisin dur ihtarına uymayıp kaçan araç kaza yaptı. Otomobildeki 3 şüpheli kayıplara karışırken, 1 kişi yakalandı. Araçta ise uyuşturucu madde ele geçirildi
Karabük'te sabah saatlerinde plakasız bir şekilde hızla seyreden bir otomobil, trafik ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçtı.
İHA'nın haberine göre şehrin girişinde kaza yapan otomobildeki 3 kişi kaçarken biri polis ekibi tarafından yakalandı. Araçta da uyuşturucu madde ele geçirildi.
ARAÇ DA ÇALINTI ÇIKTI
Edinilen bilgiye göre, Karabük-Eskipazar yolunda trafik ekiplerinin yanından plakası olmayan bir araç hızla geçince takibe alındı. Ekiplerin ikazına rağmen durmayan araç kaza yaptı. Araçtaki 3 kişi kaçarken, M.D isimli şüpheli kıskıvrak yakalandı. Narkotik ekiplerinin detaylı incelemesi üzerine araçta poşet içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Öte yandan aracın da Kocaeli'den çalındığı tespit edildi.