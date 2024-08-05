Kaza yapınca yakalandı!

Karabük'te sabah saatlerinde plakasız bir şekilde hızla seyreden bir otomobil, trafik ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçtı.

İHA'nın haberine göre şehrin girişinde kaza yapan otomobildeki 3 kişi kaçarken biri polis ekibi tarafından yakalandı. Araçta da uyuşturucu madde ele geçirildi.

ARAÇ DA ÇALINTI ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, Karabük-Eskipazar yolunda trafik ekiplerinin yanından plakası olmayan bir araç hızla geçince takibe alındı. Ekiplerin ikazına rağmen durmayan araç kaza yaptı. Araçtaki 3 kişi kaçarken, M.D isimli şüpheli kıskıvrak yakalandı. Narkotik ekiplerinin detaylı incelemesi üzerine araçta poşet içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Öte yandan aracın da Kocaeli'den çalındığı tespit edildi.