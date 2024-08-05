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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kaza yapınca yakalandı! | Son dakika haberleri

        Kaza yapınca yakalandı!

        Karabük'te polisin dur ihtarına uymayıp kaçan araç kaza yaptı. Otomobildeki 3 şüpheli kayıplara karışırken, 1 kişi yakalandı. Araçta ise uyuşturucu madde ele geçirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 11:39 Güncelleme: 05.08.2024 - 11:39
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        Kaza yapınca yakalandı!
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        Karabük'te sabah saatlerinde plakasız bir şekilde hızla seyreden bir otomobil, trafik ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçtı.

        İHA'nın haberine göre şehrin girişinde kaza yapan otomobildeki 3 kişi kaçarken biri polis ekibi tarafından yakalandı. Araçta da uyuşturucu madde ele geçirildi.

        ARAÇ DA ÇALINTI ÇIKTI

        Edinilen bilgiye göre, Karabük-Eskipazar yolunda trafik ekiplerinin yanından plakası olmayan bir araç hızla geçince takibe alındı. Ekiplerin ikazına rağmen durmayan araç kaza yaptı. Araçtaki 3 kişi kaçarken, M.D isimli şüpheli kıskıvrak yakalandı. Narkotik ekiplerinin detaylı incelemesi üzerine araçta poşet içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Öte yandan aracın da Kocaeli'den çalındığı tespit edildi.

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