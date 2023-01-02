Kaza yapıp alkol testini kabul etmedi! Ehliyetine 2 yıl el konuldu

Sesli dinlemek için tıklayınız. 0:00 / 0:00

DHA

Kaza saat 21.30 sıralarında Eşref Bitlis Caddesi üzerinde meydana geldi.

S.E. otomobiliyle, altyapı çalışması nedeniyle kapalı olan caddeye girdi. İş makineleri ve yol kenarında biriken kumların arasında bir süre ilerleyen otomobil daha sonra çukura düştü.

Kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. Kazayı yara almadan atlatan ve alkollü olduğu tahmin edilen sürücü S.E., polis ekiplerinin alkol testini reddetti. Evrakların incelenmesinin üzerine S.E.´nin alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine daha önce de el konulduğu öğrenildi.

S.E.´ye alkol testini reddetmekten 5 bin 96 TL cezai işlem uygulandı, ayrıca 2 yıl süreyle daha ehliyetine tekrar el konuldu. Çukura düşen otomobil ise iş makinesi yardımıyla çıkarıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.