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        Haberler Gündem Kaza yapıp savrulan otomobil, yol kenarında mola veren ailenin arasına daldı: 1 ölü, 1 yaralı

        Kaza yapıp savrulan otomobil, yol kenarında mola veren ailenin arasına daldı: 1 ölü, 1 yaralı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kazanın ardından savrulan otomobil, Kayseri'ye seyahat ederken yol kenarında mola veren 4 kişilik ailenin arasına daldı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 22:22
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        Bursa'da kaza üstüne kaza
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        Kaza saat 17.30 sıralarında İnegöl ilçesi Bursa-Ankara karayolu bölgesinde Eskikaracakaya Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa'dan Eskişehir istikametine seyir halinde olan Üftade Nazlılar (41) yönetimindeki otomobil, yol kenarından karayoluna çıkış yapan Ahmet Akay (45) idaresindeki otomobile çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Kayseri'ye otomobilleriyle giderken yol kenarında mola veren Uğur Koç (64), Cavit Kılıç (64), Merve Kılıç(38) ve eşi Ferhat Kılıç'ın (40) arasına daldı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri olası başka kaza yaşanmaması için yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Uğur Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Cavit Kılıç İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Merve Kılıç ve eşi Ferhat Kılıç kazayı yara almadan atlattı. Babasının hayatını kaybettiğini öğrenen Merve Kılıç, gözyaşlarını tutamadı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        #Bursa
        #haberler
        #İnegöl
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