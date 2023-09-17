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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kaza yaptı zannedildi, yorgun mermi kurban olduğu anlaşıldı

        Kaza yaptı zannedildi, yorgun mermi kurban olduğu anlaşıldı

        Motosikletiyle seyir halindeyken kafasına yorgun mermi isabet eden Murat Sever, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti. Olayın zanlı yada zanlılarını yakalamak için başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 10:41 Güncelleme: 17.09.2023 - 10:52
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        Gaziantep'te, motosikletiyle seyir halindeyken bir anda kontrolünü kaybederek kaza yaptığı düşünülen Murat Sever'in kafasına yorgun mermi isabet ettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan Sever, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti, olayın zanlı yada zanlılarını yakalamak için çalışma başlatıldı.

        Olay, 10 Eylül 2023 günü Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletiyle mesai bitimi çalıştığı fabrikadan evine giden Murat Sever (25), bir anda motosikletinin kontrolünü kaybederek devrildi. Çevredeki vatandaşlar, kaza yaptığını düşündükleri Sever için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

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        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller neticesinde Murat Sever'in başına yorgun mermi isabet ettiği belirlendi. Durumu ağır olan Sever, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hastanede 7 gün boyunca yaşam savaşı veren Murat Sever, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sever'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Nizip ilçesi kırsal Salkım Mahallesi'nde defnedildiği öğrenildi.

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