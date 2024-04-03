Kazada oğlunu öldüren sürücüyü öldürdü

Kocaeli'de, oğlunun öldüğü trafik kazasında, otomobili kullanan Belfun Doğramacı'yı (44) öldürüp, eşi Sevda Doğramacı'yı (39) yaralayan Mustafa Şişek, tutuklu yargılandığı davada, haksız tahrik indirimi uygulanıp 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 22 Şubat 2022'de Derince ilçesi Yenikent Mahallesi Körfez Caddesi'ndeki markette meydana geldi. Mustafa Şişek, 25 Mayıs 2019'da Isparta-Antalya yolunda oğlu Ahmet Batuhan Şişek'in (19) öldüğü kazada, otomobilin sürücüsü Belfun Doğramacı ve eşi Sevda Doğramacı ile markette karşılaştı.

ÇİFTİ YARALADI, BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Şişek, önce tabancasını çıkarıp kabzasıyla Belfun Doğramacı'yı darbetti, ardından silahı ateşleyip çifti yaraladı. Hastaneye kaldırılan Belfun Doğramacı hayatını kaybetti, kolundan yaralanan Sevda Doğramacı ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Şişek, ifadesinde Belfun Doğramacı'nın tehlikeli şekilde araç kullandığını ve oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu için olayı gerçekleştirdiğini söylerken, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İDDİANAMEDE MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Cumhuriyet savcısı, hazırladığı iddianamede, Mustafa Şişek'in Belfun Doğramacı'ya karşı 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile Sevda Doğramacı'ya karşı ise kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde 'Kasten yaralama' suçundan 6 yıl 9 ay ve ruhsatsız silah bulundurma suçundan da 3 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti. Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri de iddianameye eklendi. İddianame, Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Yargılama aşamasında Mustafa Şişek, cezaevinde tutukluyken fenalaştı. Hastaneye götürülen Şişek'e kalp ameliyatı yapıldı. Ameliyatın ardından Şişek'in cezaevinden tahliyesine, ev hapsine alınmasına karar verildi. Bir önceki duruşmada mahkeme, Şişek'in yeniden tutuklanmasına karar verdi.