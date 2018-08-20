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Kazada ölen karısının başında feryat etti

Yabancı plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptıktan sonra savrularak yol kenarında çiçek satan Sevgi Gökçe ile oğlu Sametcan Gökçe'ye çarptı. Sevgi Gökçe otomobilin altında kalırken, oğlu da çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Genç kadının cesedine sarılan kocası ve yakınları uzun süre gözyaşı döktü

20.08.2018 - 09:32 | Güncelleme: İHA

Konya’da kontrolden çıkan otomobil yol kenarında çiçek satan anne ile oğluna çarptı. Kazada anne hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Cesedin başında gözyaşı döken kocanın "Sevgi kurban olurum. Sevgi ne olur uyan. Sevgi ne olur bittim ben, bittim" diyerek feryat etmesi yürekleri burktu.

İHA'nın haberine göre kaza, saat 20.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Büyük Sinan Mahallesi Fetih Caddesi Hava Lojmanları kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali G., idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Adliye istikametinden Hava Lojmanları kavşağı istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptıktan sonra savrularak yol kenarında çiçek satan Sevgi Gökçe ile oğlu Sametcan Gökçe'ye çarptı.

Sevgi Gökçe otomobilin altında kalırken, oğlu da çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde aracın altında kalan Sevgi Gökçe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Sametcan Gökçe ile araçta bulunan Ali G. ve Ayşe G. ambulansla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

"SEVGİ NE OLUR UYAN"

Kaza sonrası Sevgi Gökçe’nin yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Genç kadının cesedine sarılan kocası ve yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Acılı koca eşinin başında “Sevgi kurban olurum. Sevgi ne olur uyan bittim ben bittim” diyerek feryat etmesi yürekleri burktu. Genç kadının cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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