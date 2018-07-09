Kayseri’de iki otomobilin çarpıştı kazada, 1 kişinin ölümüne, 3 kişinin yaralanmasına neden olan ve ‘taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma’ suçundan tutuklu yargılanan sanık, “Alkollüydüm, hızım 100’dü, ışık yeşilden kırmızıya döndü, hiç yavaşlamadım, pişmanım” dedi.

İHA'nın haberine göre, 27 Şubat’ta Sivas yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü E.Y. olan otomobil ile sürücüsü 38 yaşındaki M.K. olan otomobil çarpıştı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan 37 yaşındaki E.Y. kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü M.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu sanık M.K., mağdur A.S., D.S., M.E.S., ölen E.Y.’nin şikayetçi eşi H.Y. ve avukatlar katıldı.

“ALKOLLÜYDÜM, HİÇ YAVAŞLAMADIM”

Tutuklu sanık M.K. mahkemede suçunu itiraf ederek, “Beyazşehir’den Kayseri merkeze gidiyordum. Işık yeşilden kırmızıya döndüğü sırada yetişirim diye yavaşlamadım, çarpıştık, çok pişmanım. Bir kişinin ölümüne sebep oldum. Alkollüydüm, hızım 100’dü, hiç yavaşlamadım” diye konuştu.

Kazada yaralanan ve tekerlekli sandalye ile duruşmaya gelen A.S. isimli mağdur ise “Yeşil ışık yandıktan sonra hareket ettik, daha sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü 5 Mart’ta hastanede açtım. Sol kolumu hissetmiyorum, sol bacağım ameliyatla kısaldı. Ameliyatlar devam ediyor. Sanıktan şikayetçiyim” dedi. Hayatını kaybeden E.Y.’nin şikayetçi eşi H.Y. de sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti kusur durum için beklenen rapor nedeniyle duruşmayı Eylül ayına erteledi.