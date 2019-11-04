Kaza, saat 15.30 sıralarında Tacın Mahallesi'nde Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınında meydana geldi. Durmuş Yüce (50),rahatsızlığından dolayı muayene olmak için eşi Zeynep Yüce (50) ve kızı Hilal Yüce (21) ile birlikte hastaneye geldi. Ardından da geldikleri komşusu Adem Çınar'ın (35) kullandığı 68 FK 166 plakalı otomobille evlerine dönmek için yola çıktı. Çınar'ın yönetimindeki otomobil, kavşakta Hanifi Aksoy(56) idaresindeki 68 EL 396 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada sürücülerden Adem Çınar ile yanında bulunan Zeynep Yüce ve Hilal Yüce yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralılardan Adem Çınar ve Zeynep Yüce, ihbar üzerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan Durmuş Yüce de, kazanın şokuyla eşinin ayağından fırlayan ayakkabıyı eline alıp, hastaneye geldi. Ağlayarak kazayı anlatan Durmuş Yüce, hastanede muayene olup, evlerine dönmek üzere olduklarını söyledi.

Soruşturma sürüyor.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada yaralananlardan Zeynep Yüce, doktorların yaptığı tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Eşinin ayakkabısıyla hastaneye koşan Durmuş Yüce de, eşinin öldüğünü öğrenince fenalışıp,tedavi altına alındı.