Çok acı! Kardeşler aynı kaderi paylaştı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki evladını üç'er yıl arayla trafik canavarına kurban veren babanın feryadı yürekleri dağladı. Gölyaka yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve 6 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 16 yaşındaki İsmet Garip hayatını kaybetti. İsmet Garip’in tek kardeşi olan ablası Büşra Garip'inde 3 yıl önce babası ile birlikte geçirdiği trafik kazasında henüz 18 yaşındayken öldüğü ortaya çıktı. 3 yıl arayla iki çocuğunu kaybeden baba Hüseyin Garip ise adeta yıkıldı.
Talihsiz kaza geçtiğimiz cumartesi günü Orhangazi-Gölyaka yolu pompa istasyonu yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, ehliyetsiz sürücü T.Y.(16) idaresindeki 77 AS 245 plakalı otomobil, Gölyaka istikametinden Orhangazi istikametine doğru seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Yolun kenarındaki boş arsaya giren ve takla atan otomobilde bulunan sürücü T.Y. ile 16 yaşındaki yolcu İsmet Garip ve sürücünün ikiz kardeşi Tufan Y. (16) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen sürücüler yaparken, yaralı gençler olay yerine çağrılan ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan İsmet Garip Orhangazi Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırılarak burada yoğun bakıma alındı. Kaza sonrasında beyin ölümü gerçekleşen İsmet Garip kazadan 6 gün sonra hayatını kaybetti. Henüz hayatının baharında talihsiz kaza sonucu hayatını kaybeden İsmet Garip Yeni Gürle Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
ABLASI TRAFİK KAZASINDA ÖLMÜŞ
İsmet Garip’in ablasının da 2015 yılında yine Orhangazi’de babası Hüseyin Garip ile birlikte geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği belirlendi. 3 yıl aradan sonra ikinci çoğunu da trafik kazasına kurban veren baba Hüseyin Garip büyük bir acı yaşadı. Hüseyin Garip cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildi. Yeni Gürle camiinde kılınan cenaze namazının ardından 16 yaşındaki İsmet Garip’in tabutu mahalle mezarlığına getirilip 3 yıl önce hayatını kaybeden ablası Büşra Garip’in mezarının yanına defnedildi.
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