Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Atatürk Bulvarı Derbent mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon'dan Kocaeli'ne giden Seher Usta yönetimindeki 41 FP 361 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarpıp şarampole takla atıp demir yola kenarına savruldu.



İHA'nın haberine göre, kazada, Kocaeli'nde polis memuru olduğu öğrenilen Mustafa Usta, sürücü eşi Seher Usta ve 10 yaşındaki oğulları Ahmet Taha Usta yaralandı.



Kaza sonrası demiryolu üzerinde yatan yaralı polis memuru Mustafa Usta'ya ilk müdahaleyi yoldan geçen sağlık personeli yaptı.



Hemşire olan otomobil sürücüsü Seher Usta da kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamadı. Yerde yatan yaralı polis memuru Mustafa Usta, sürücü eşi Seher Usta'yı alnından öperek teselli etti. Yaralılar 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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