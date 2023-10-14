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        Kazakevics: Türkiye'yi gayet iyi tanıyoruz

        Letonya Teknik Direktörü Dainis Kazakevics, ''Türkiye'yi gayet iyi tanıyoruz. Onlarla aslında oynayacağımız 4'üncü maç olacak. Türkiye tabii ki yeni antrenör Montella'nın gelişiyle birlikte değişim içerisinde bulunuyor. Biz, Türkiye'yi özellikle Hırvatistan maçını analiz ettik'' dedi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 20:01 Güncelleme: 14.10.2023 - 20:01
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        "Türkiye'yi gayet iyi tanıyoruz"
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        Letonya Teknik Direktörü Dainis Kazakevics ve futbolculardan Janis Ikaunieks, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Türkiye ile oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundular.

        Teknik direktör Dainis Kazakevics, yarın oynanacak olan karşılaşmayla ilgili, ''Türkiye'yi gayet iyi tanıyoruz. Onlarla aslında oynayacağımız 4'üncü maç olacak. Türkiye tabii ki yeni antrenör Montella'nın gelişiyle birlikte değişim içerisinde bulunuyor. Biz, Türkiye'yi özellikle Hırvatistan maçında analiz ettik. Onlar için çok değerli bir galibiyet olduğunu biliyoruz. Tabii bizim düşüncelerimizi burada tam anlamıyla sizlere yarınki maçla alakalı yansıtabilmek mümkün değil. Ama ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Neye ulaşmamız gerektiğini, ne başarmamız gerektiğinin bilincindeyiz ve bu şekilde yarınki maça çıkacağız'' ifadelerini kullandı.

        JANIS IKAUNIEKS: TÜRK OYUNCULARI DAHA YÜKSEK BİR SEVİYEDE

        Janis Ikaunieks ise Türk futbolcuların daha bir yüksek seviyede olduğunu belirterek, şunları söyledi:

        ''Özellikle Türkiye'de oynamak çok zor ve burada insanların futbola olan ilgisi çok farklı bir seviyede. Tabii ki Ermenistan maçıyla karşılaştırdığımız zaman Türkiye Milli Takımı ve Türk oyuncularının daha yüksek bir seviyede, daha üst bir sınıfta olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'de futbol bir din gibi görülüyor belki de, çok ciddiye alınıyor ve bu da işimizi zorlaştırıyor. Bundan dolayı biz yarın bu atmosferin bilincinde ve bu koşulların bilincinde olarak sahaya çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapacağız.''

        Letonya Milli Takımı, Türkiye maçının hazırlıklarını karşılaşmanın oynanacağı statta yaptığı son antrenmanla noktaladı.

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