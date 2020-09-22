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Kazakistan, bu yıl 8 milyon ton civarında tahıl ihraç edebilecek

NUR Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, 2020'de ülkenin tahıl ihracat potansiyelinin 7,5-8 milyon ton olduğunu bildirdi.

Kazakistan, bu yıl 8 milyon ton civarında tahıl ihraç edebilecek
AA

Mamin, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, ülkede yüzde 93 tahılın toplandığını belirterek, hasat hacminin 18 milyon ton tahıl seviyesinde planlandığını söyledi.

Tarlaların verimliliğinin bir hektarına 12,3 kental olduğunu ifade eden Mamin, "Yeni hasatın ihracat potansiyeli 7,6-8 milyon ton civarında." dedi.

Mamin, dünya pazarında gıda ürünlerine talep ve fiyatların artmaya devam edeceğine işaret ederek, bu nedenle öncelikli hedefinin işlenmiş tahıl ürünleri üretimi ve ihracatı artırmak olduğunu dile getirdi.

Başbakan Mamin, Tarım Bakanlığına tahıl işleme sektörünün geliştirilmesiyle ilgili yol haritasının geliştirilmesi talimatı verdi.

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