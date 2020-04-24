Kazakistan'da dün başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor - SEMEY

Kazakistan Ormancılık ve Hayvancılık Komitesi Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Doğu Kazakistan eyaletindeki Semey Devlet Ormanı'nda dün yerel saatle 15.00 sularında çıkan yangının 2 bin hektarlık alana yayıldığı belirtildi.Açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına 88 araç ve 293 işçinin yanı sıra 3 helikopterin katıldığı aktarıldı.
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