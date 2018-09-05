Kazakistan - Gürcistan maçı heyecanı

UEFA Uluslar Ligi D Ligi Grup 1 heyecanı devam ediyor. Kazakistan, 06 Eylül 2018 Perşembe günü Gürcistan takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Kazakistan son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Gürcistan son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 481 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kazakistan kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 2.70, Gürcistan sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Kazakistan son hafta oynanan Gürcistan maçında 1-0 kazandı.

Gürcistan, Kazakistan karşılaşmaında 1-0 yenildi.

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