Kazakistan, İran’a ihracatını artıracak 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Kazakistan, İran’a ihracatını artıracak 

Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov, İran’a 250 milyon dolarlık 75 çeşit ürünü ihraç etmeye hazır olduklarını bildirdi

Kazakistan, İran’a ihracatını artıracak 
AA

Kazakistan Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsmailov, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Tahran’da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile buluştu.

İsmailov, görüşmede, bu yıl İran ile ikili ve çok taraflı ilişkilerin yüksek sonuçlar elde edeceğinden emin olduğunu söyledi.

Özellikle bu sene Tahran’da Kazakistan-İran arasında tarım sektöründe ilk toplantının yapılmasının planlandığını aktaran İsmailov, bu toplantının iki ülkeye yeni projeler kazandıracağını bildirdi.

İsmailov, Tahran temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir tarafından törenle karşılandı.

Burada heyetler arası görüşmede bir araya gelen taraflar, ticari ve ekonomik bağların geliştirilmesi, tarım alanında iş birliğinin derinleştirilmesi, yatırım, ulaştırma, kargo taşımacılığı alanlarında iş birliği konularını değerlendirdi.

Kazakistan Başbakanı, geçen yıl karşılıklı ticaretin yüzde 20 artarak 528 milyon dolara ulaştığını, ülkesinin İran’a ihracatını 75 ürün türünden 250 milyon dolara çıkarmaya hazır olduğunu bildirdi.

Muhbir de ziyaret kapsamında iki ülke ticaret hacmini 3 milyar dolara çıkarma hedefinin belirlendiğini ve yüksek teknoloji firmaları arasında diyaloğu artırma konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Taraflar arasında turizm, spor, gençlik çalışmaları ve gümrük memurlarının eğitimi alanlarında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptının yanı sıra Kazakistan’ın Kurık Limanı ile İran’ın Amirabad Limanı arasında taşımacılığın geliştirilmesine ilişkin bir anlaşma da imzalandı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Et ve Süt Kurumu'ndan piyasaya daha etkin müdahale için "besi çiftliği" hamlesi
İŞ-YAŞAM ESK'dan besi çiftliği hamlesi
Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede
İŞ-YAŞAM Dünyanın en zengin şehirleri
Ekonomik güven endeksi nisanda aylık bazda yüzde 3,5 artarak 102,2 oldu
İŞ-YAŞAM Ekonomik güven endeksinde artış
Dolar/TL, 19,43 seviyesinden işlem görüyor 
İŞ-YAŞAM Dolar/TL, 19,43 seviyesinde
Japon nüfusunun 2070te 2020ye göre yüzde 30 azalacağı tahmin ediliyor
İŞ-YAŞAM Japonya nüfusu yüzde 30 azalacak
TÜİK'ten dava açıklaması
İŞ-YAŞAM 'TÜİK'e karşı açılmış dava yok'
Deprem ve Rekabet Kurulu kararı perakendeyi nasıl etkileyecek?
İŞ-YAŞAM Rekabet kararı kimi nasıl etkiler?
Reuters'ın Türkiye'deki çalışanlarından grev kararı
İŞ-YAŞAM Reuters'ın Türkiye'deki çalışanlarından grev kararı
Yeni hızlı tren hattı mayıs sonuna kadar ücretsiz
İŞ-YAŞAM Yeni hızlı tren hattı mayıs sonuna kadar ücretsiz
ABD'de dayanıklı mal siparişleri martta yükseldi 
İŞ-YAŞAM ABD'de dayanıklı mal siparişleri yükseldi 

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.