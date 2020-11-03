Kazakistan Müslümanları Dini İdaresinden Charlie Hebdo'ya tepki

AA

KMDİ'den yapılan açıklamada, son yıllarda ifade özgürlüğü ve demokrasi bahanesiyle belirli etnik grupların veya dinlerin kışkırtıldığı, bunun birçok millet, halk ve din temsilcilerinde büyük endişe yarattığı belirtildi.

Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri ve bazı yetkililerin bu konuda yaptığı mantıksız yorumların Müslümanları kızdırdığı aktarılan açıklamada, "Müslümanlar, dinlerine ve peygamberine hakaret etmeye izin vermez. Zira bir Müslüman, sadece peygambere inanmakla değil, onu korumakla da görevli." ifadesi yer aldı.

"Müslümanların hiçbir kışkırtıcı eyleme boyun eğmemesi gerektiği, tüm sorunların şeriat ve hukuk çerçevesinde çözülmesi gerektiği" kaydedilen açıklamada, "Ülkenin din adamları ve sıradan insanları, bazı siyasi güçlerin ve çeşitli radikal grupların kurbanı olmak istemiyor." değerlendirmesinde bulunuldu.