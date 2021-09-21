Kazakistan, Rusya ile birlikte kullandığı uluslararası telefon kodunu değiştiriyor

AA

Kazakistan Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Uzay Sanayi Bakanı Bagdat Musin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinde, +997’yi, ülkesinin yeni uluslararası telefon kodu olarak rezerve ettiklerini duyurdu.

Sovyetler Birliği çöktükten sonra +7 uluslararası telefon kodunun hem Kazakistan hem Rusya’ya kaydedildiğini aktaran Bakan Musin, "Kazakistan’ın kendi uluslararası telefon koduna sahip olması için yıl boyunca yürüttüğümüz müzakereler olumlu sonuçlandı. Artık ülkemizden yurt dışını aradığınızda Kazakistan kelimesi ekrana yansıyacak." dedi.

Kazakistan'ın 2023'ten itibaren yeni uluslararası telefon koduna geçmesi planlanıyor.