Kazakistan’da Kovid-19 aşı adayının üçüncü aşama klinik denemelerine geçildi

AA

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Askar Mamin, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’e ülkede Kovid-19’a karşı yürütülen aşı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Başbakan Mamin, 29 Kasım’da yerli aşının birinci ve ikinci klinik denemelerinin sona erdiğini belirterek, "Şu ana kadar yerli aşının hiçbir yan etkisi kaydedilmedi ve aşı, yüksek verimlilik gösterdi." dedi.

25 Aralık’tan itibaren klinik denemelerin üçüncü safhası çerçevesinde 3 bin gönüllü vatandaşa aşı yapılacağını ifade eden Mamin, yerli aşının nihai denemelerinin gelecek yıl mart ayında tamamlanacağını aktardı.

Mamin, 2021’den itibaren ülkede toplu gönüllü aşılama başlatılması planlandığının altını çizerek, "İlk aşamada, sağlık çalışanları, öğretmenler, emniyet güçleri gibi nüfusun enfeksiyon riski en yüksek grupları aşılamaya alınacak." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Başbakan Mamin, daha önce Rusya ile yapılan salgına karşı mücadelede iş birliği anlaşması kapsamında, Kazakistan’da 22 Aralık’tan itibaren Kovid-19’a karşı geliştirilen Rus aşısı Sputnik V’nin üretime gireceğini de aktardı.

İlk Kovid-19 vakasının 13 Mart 2020’de görüldüğü Kazakistan’da, son 24 saatte 819 kişide Kovid-19’un tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 134 bin 706’ya yükseldi. Virüsten iyileşenlerin sayısı 639 artarak 118 bin 643’e, ölenlerin sayısı 7 artarak 2 bin 63’e çıktı.