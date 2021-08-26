Kazakistan’da tahıl alanları kurudu

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Orta Asya'nın geniş ülkesi Kazakistan, küresel ısınmanın olumsuz sonuçlarıyla mücadele ediyor.

Ülkenin güney ve batı bölgeleri, daha önce hiç görülmemiş kuraklık yaşıyor.

Kazakistan'ın iklimi ortalama her 10 yılda 0,3 derece ısınıyor. Bu yıl ortalamaların üzerindeki sıcak hava özellikle tarım ve hayvancılığı etkiledi.

Ülkenin güney ve batı kesimlerinde 178 bin hektar tahıl alanı kurudu, 2 bin civarında hayvan telef oldu.

Mangıstau eyaletinde, hayvanların otlatıldığı meralar açlıktan ve susuzluktan telef olan hayvanlarla dolu.

Bu yıl hiç yağış olmaması ve aşırı sıcak hava, hayvanların besin kaynaklarını kuruttu, kuraklığı artırdı. Bölgedeki yüzlerce çiftçi atlarını, ineklerini, koyunlarını kaybetti.

Mangıstau'da çiftçilik yapan Anar Dosayeva, bu yazı büyük zararla geçirdiklerini ve hayvanlarını besleyecek otlak kalmadığını söyledi. Besin yetersizliğinden hayvanlarının çok zayıf olduğunu anlatan Dosayeva, çiftçilerin su kaynağı bulabilmek için sürekli yer değiştirdiklerini ifade etti.

Yıllardır büyükbaş hayvancılıkla uğraşan Sergey Kruşenskyi de bu yaz bölgede yaşanan kuraklığın mağdur ettiği çiftçilerden birisi.

Kuraklık nedeniyle çok sayıda hayvanının hastalandığını aktaran Kruşenskyi, daha önce böyle bir kuraklık yaşamadıklarını söyledi.

''TEK ÇARE YAPAY YAĞMUR YÖNTEMİNİ KULLANMAK''

Bölgedeki iklim değişikliğine yönelik çalışmalar yürüten Çevre Bilimci Orınbasar Togcanov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mangıstau'da yağışların her yıl azalan bir grafiği olduğuna işaret etti.

Mangıstau’da 1986 ve 2014 yıllarında da kuraklıklar yaşandığını hatırlatan Togcanov, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ancak bu yılki kuraklık onlardan daha büyük ve daha etkili çünkü bölgede bu yıl hiç yağış olmadı. Bu küresel iklimin insan eliyle ısıtılmasının büyük bir örneği.

Örneğin, sadece bir koyun günde en az 7 kilogram ot tüketiyor. Yüzlerce koyun sürüsü bulunduran çiftçilerimiz var. Bunun için bölgede kuraklığın önüne geçecek tek çare yapay yağmur yağdırma yöntemini uygulamak olacak. Bunun yanı sıra bol bol ağaç dikmemiz şart."

ELEŞTİRİLERİN MERKEZİNDEKİ UYGULAMA YAPAY YAĞMUR

Uzmanlar kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan Asya ülkelerinin, özellikle yapay yağmur uygulamasını ön plana çıkardığını söylerken, öte yandan Euronews 'in aktarmış olduğu haberde uzmanlar, bu uygulamaların daha çok sel felaketi ve su taşkınlarına sebep olabileceği belirtiliyor.