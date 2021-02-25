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Kazakistan’da tarım arazilerinin yabancılara satılması kanunla yasaklanacak

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede tarım arazilerinin yabancılar tarafından satın alınması ve kiralanmasının, kanun çerçevesinde yasaklanması talimatı verdi.

Kazakistan’da tarım arazilerinin yabancılara satılması kanunla yasaklanacak
AA

2019’da iktidar ile halk arasındaki diyaloğu geliştirmek amacıyla kurulan Toplumsal Güven Ulusal Konseyi, Cumhurbaşkanı Tokayev’in başkanlığında 5'inci kez toplandı.

Tokayev, burada yaptığı konuşmada, ülkede arazilerin yabancılara satılmasına yönelik söylentilerin artık son bulması gerektiğini söyledi.

Kazakistan topraklarının devletin sembolü olduğunu vurgulayan Tokayev, Cumhurbaşkanlığı İdaresine, ülkede tarım arazilerinin yabancılar tarafından satın alınmasını ve kiralanmasını yasaklayan kanun taslağının geliştirilmesi talimatını verdi.

Tokayev, "Halkımız için toprak konusu çok önemli. Daha önce de topraklarımızın yabancılara satılmayacağını söylemiştim. Artık bu konuda somut bir karar aldım. Ülkede tarım arazileri yabancılara ve yabancı tüzel kişilere satılmayacak ve kiraya verilmeyecek. Bu yasak yabancı hisseye sahip tüzel kişiler için de geçerli olacak." ifadelerini kullandı.

2016’da vatandaşların düzenledikleri protestoların ardından ülkede tarım arazilerinin yabancılara kiraya verilmesine moratoryum getirilmişti.

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