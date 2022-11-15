Kazalara dikkati çekmek için bisikletiyle 32 gündür yolda

Gittiği illerde bisikletçilerle dayanışma içinde olup, bir bisikletli kaybı varsa onların ailelerine taziye ziyaretinde bulunduğunu belirten Bad, temel mantığının birliktelik mesajı vermek olduğunu dile getirdi.

Eminönü'nden 9 Ekim'de bisikletiyle yola çıkan Bad, Muğla'nın Menteşe ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği üyelerince karşılandı. Can Niyazi Bad, burada yaptığı açıklamada, İstanbul'dan Diyarbakır'a 2 bin 600 kilometrelik bir tur gerçekleştireceğini söyledi.

"BİSİKLETLİ ARKADAŞIMI KAZADA KAYBETTİM"

Bisikletinde diğer motorlu taşıtlar gibi trafikte olmasının kanuni hak olduğunu topluma anlatmayı hedeflediğini anlatan Bad, "Savaş isimli bisikletli bir arkadaşımı Bandırma yolunda kazada kaybettim. Bu kayıptan sonra artık bir şeyler yapmam gerektiğini, bireysel de olsa bir mücadeleye girmem gerektiğini düşünerek bu yola çıktım" dedi.

Bad, Menteşe ilçesinde, 17 yaşındaki Oğuzhan Kemçin'in geçen yıl evine dönerken alkollü bir sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmesini de gazetelerden öğrendiğini ifade etti.