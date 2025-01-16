Kazanan öğrencilere bisiklet hediyesi

Batman'ın Gercüş Kaymakamlığı, Gercüş Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlediği "Çocuk Gazeteciler Yarışıyor Projesi"nde kazananlar belli oldu.

Yarışmanın ödül töreni Gercüş Yatılı Bölge Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Kaymakam Muhammed Öztaş, gazeteciliğin önemine değindi.

Kaymakam Öztaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle çocukları gazetecilik mesleğine alıştırmak, gazetecilikle ilgili alakalarını arttırmak için böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Öztaş, "Gerçekten gazetecilik, toplumun vicdanı ve halkın doğru bilgiye ulaşmasında en önemli araçtır. Bu tür etkinliklerle gençlerimizin iletişim ve medya alanında farkındalık kazanmasını amaçlıyoruz" dedi.

Öztaş'ın konuşmasından sonra öğrencilerin yapmış oldukları çalışmaları içeren slayt gösterimi gerçekleştirildi. Ardından da dereceye giren üç öğrenciye bisiklet hediye edildi.