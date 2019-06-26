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HaberlerKültür-Sanat

Kazandığı ödüller gümrüğe takıldı

Mehmet Tanrıseven, 'Hür Köle' ve Bozkır' adlı iki filmiyle Hindistan'da kazandığı 12 ödülün heykelciğini eksik belge nedeniyle gümrükten alamıyor

Mehmet Tanrıseven

Mehmet Tanrıseven, yönettiği 'Hür Köle' ile 'Bozkır' adlı filmlerle Hindistan Calcuta Uluslararası Film Festivali'nden kazandığı ödüllere kavuşamadı.

Yeni filmin çekimleri nedeniyle festivale katılamayan Tanrıseven'e ödülleri kargoyla gönderildi. Ne var ki festival komitesinin eksik kargoyu eksik belgelerle göndermesinden dolayı Mehmet Tanrıseven, kazandığı 12 ödülün heykelciğini gümrükten alamadı. Festival komitesiyle Tanrıseven arasındaki yazışmalar sürerken 12 ödülün heykelciği, eksik belge nedeniyle 15 gündür gümrükte bekliyor.

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