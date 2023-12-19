Kazanın ardından şaşırtan görüntü! Aracın üstüne atladı İzmir'de, maddi hasarlı kazının ardından yaşananlar görenleri şaşkına çevirdi. İddiaya göre, kazaya karışan sürücülerden biri, tartıştığı sürücünün seyir halindeki otomobilinin üzerine atladı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı

İzmir'de, kazanın ardından tartışan sürücülerden biri, seyir halindeki diğer sürücünün aracının üzerine atladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Konak ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Göztepe mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, maddi hasarlı bir kazanın ardından otomobiline çarpan araç sürücüsü ile tartışan vatandaş, sinirlenerek seyir halindeki aracın üzerine atladı.

Trafiğin yoğun olduğu noktada yaşanan olayda, otomobil sürücü durmayarak aracın üzerindeki kişi ile bir süre daha seyir halinde yol aldı.

Olay bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde koşarak seyir halindeki aracın üzerine doğru koşan kişinin, bir anda otomobilin üzerine çıktığı, bir süre seyir halinde ilerlediği yer aldı. Görüntüyü çeken ve çevredeki vatandaşların şaşkınlıkları da sesleri ile görüntüye yansıdı.

Öte yandan, olayla ilgili emniyete herhangi bir şikâyette bulunulmadığı öğrenildi.