"Kazansaydık bakanları atayamazdık"

İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, Millet İttifakı'na eleştirilerde bulundu.

tv100'de katıldığı bir programda konuşan Beker, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında yapılan protokole değinerek şunları söyledi:

"Diyelim ki altılı masa seçimi kazansaydı, biz daha bakanları oluşturamamışız, atamaları yapamazmışız. Allah memleketi korumuş. Ümit Özdağ'a İçişleri, Kültür Bakanlığı, MİT verildiği zaman biz o masada oturacak mıydık? Babacan, Davutoğlu açıklıyor. Adamlar iyi ki kazanmamış diyor. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı da Babacan da söyledi."