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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kazara ateşlenen silah can aldı

        Kazara ateşlenen silah can aldı

        İzmir'de bir polis memurunun silahı evde yemek yiyeceği sırada kazara ateş aldı, memur tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 23:06 Güncelleme: 04.03.2024 - 23:06
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        Kazara ateşlenen silah can aldı
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        İzmir'in Bornova ilçesinde, evinde silahının kazara ateş alması sonucu yaralanan polis memuru, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, polis memuru İlker Çulha'nın beylik silahı, evde yemek yiyeceği sırada kazara ateş aldı.

        Yaralanan Çulha, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çulha, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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