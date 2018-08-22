Alınan bilgiye göre, Ahmet Dinç'in (26) kullandığı yolcu minibüsü, Denizli- Aydın karayolu Pınardere üst geçidinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobile çarptı. Minibüsün bariyerlere çarparak durabildiği kazada minibüs şoförü yaralandı.

İddiaya göre, kazaya bakmak isteyen ve farklı istikamette seyreden Mahmut K. (57) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı, arkasından gelen Mücahit Çapın'ın (29) kullandığı hafif ticari araç da kazaya karıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, Çapın, eşi Özlem (29), çocukları Muhammet Emin (6) ve Rabia Çapın (4) ile diğer otomobilin sürücüsü ile Serpil (57) ve Merve K. (24) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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