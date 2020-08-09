Kazaya karışan polis arabasındaki 2 kişi yaralandı - ADIYAMAN

Alınan bilgiye göre, polis memuru Bilal K. idaresindeki 02 HF 037 plakalı polis aracı, Altınşehir Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki hafif ticari araca çarptı.Kazada, sürücü Bilal K. ile araçtaki 18 yaşındaki bir genç yaralandı.Yaralılar, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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