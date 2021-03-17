Şıvka, "Kaz Dağlarımız her mevsim ayrı bir güzelliğe ev sahipliği yapıyor. Temiz havası ve doğal güzellikleriyle Kaz Dağları, bizlere görsel bir şölen sunuyor. İlkbaharın bu ilk günlerinde, kış sezonunun son demlerini yaşadık ve bunları da fotoğraflarımıza yansıttık. Kaz Dağları’nda her bir yanında ayrı bir güzellik mevcut" dedi.