Kazdağları'nda orman yangını çıktı!

Yangın bölgesinde bir helikopter, 13 arazöz, bir su ikmal aracı ve iki dozerle müdahale sürüyor.

Bölgeye ayrıca 3 helikopter, 6 arazöz, bir su ikmal aracı, iki ilk müdahale aracı, bir dozer ve bir kara ekibi yönlendirildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.