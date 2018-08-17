Eyüpsultan'da kanalizasyon çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı. Patlamayla birlikte alevler yükselirken çevredekiler panik yaşadı.



DHA'nın haberine göre olay Emniyetevleri Mahallesi, Mehtap Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kanalizasyon çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı. Patlamayla birlikte doğalgaz alev alırken çevrede panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan doğalgaza ilk olarak toprak dökerek müdahale etti. İGDAŞ ekiplerinin doğalgazı kesmesi sonucu yangın söndürülürken ifaiye ekipleri yangının yaşandığı alana köpük sıkarak soğutma çalışması yaptı.

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