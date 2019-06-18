Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1979'dan günümüze düzenli olarak gerçekleştirilen Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu'nun 41'incisi Diyarbakır Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi'nde başladı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, sempozyumda yaptığı konuşmada "Kazıları yılın tüm zamanına yaymak ve daha hızlı yapabilmek için tüm imkânlarını seferber ettik. Türkiye'nin en önemli 20 arkeolojik kazısının yıl boyu devam etmesi ve önümüzdeki yıldan itibaren tüm kazıların bu kapsama alınmasının arayışı içerisindeyiz" dedi.

5 gün sürecek Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu'na ABD, İtalya, Almanya, Kanada, İngiltere, Avusturya, İsviçre, Belçika, Fransa ve Japonya'dan 60 bilim insanı katıldı.

Türkiye'de kazı ve yüzey araştırması çalışmalarında son yıllarda büyük artış yaşandığını vurgulayan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Murat Gürül ise 2018'de kazı çalışmalarına 33 milyon ₺ ödenek aktarıldığını söyledi. Türk bilim insanları tarafından gerçekleştirilen kazı çalışmasının 2019'da 122 olduğunu belirten Gürül, şöyle dedi; "2018'de 122'si Türk kazısı, 32'si yabancı kazı, 6'sı yabancı yüzey araştırması, 44'ü müze kazısı, 193'ü kurtarma kazısı ve 31'i kamu yatırımı kurtarma kazısı olmak üzere 586 arkeolojik çalışma gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında kazı çalışmalarına 33 milyon ₺ ödenek aktarılmış olup, bu rakam 2002'de aktarılan bütçenin yaklaşık 18 katıdır."