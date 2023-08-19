Şapinuva Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazıya gönüllü olarak katıldığını anlatan Şahin, "Sağ olsun Önder hocam beni gruba aldı. Çorum'dan buraya her gün gidiş geliş yapıyorum. Zorlanıyorum ama sevdiğim için yorulmuyorum. Oğlumun bacağı kırıldı. Her gün onunla zaman geçiriyorum. Gece geç saatlerde yatıyorum ama yorulmuyorum. Buraya çok mutlu geliyorum. Burada doğa da çok güzel" ifadelerini kullandı.

Gün içinde kazı çalışmaları yaptığını aktaran Şahin, "Geçen gün bir kalıp buldum. Arkadaşlar yaklaşık 4 bin yıllık olabileceğini söyledi. 4 bin yıl önce birileri yapmış, sen onu buluyorsun. Geçmişi tanımaya eskiden de çok meraklıydım. Geçmişi görüyorum, taşlara dokunuyorum. Çok güzel bir duygu. Bu benim için bir zaman yolculuğu" dedi.

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Şahin, sabah erken kalkıp kazı ekibi için ikramlıklar hazırladığını da belirterek, şunları söyledi:

"Saat 10.00 civarında burada oluyorum. Arkadaşlarla kazı yapıyoruz, akşama kadar kazılara katılıyorum. Günlük 140 kilometre kadar yol yapıyorum buraya gelip dönebilmek için. 'İyi ki gelmişim' diyorum. Böyle bir şeyi herkese tavsiye ediyorum. Yorulmuyorum aslında. Burada bütün gün kalabilirim. Memuriyette 34'üncü yılımı bitiriyorum. Emekli olacaktım normalde ama baktım emeklilik bana göre değil. Arkeolojiye katılırsam emekli olsam bile gelir yine kazılara katılabilirim diye düşündüm. Bu benim her zaman yapabileceğim bir şey diye düşünüyorum. 70 yaşıma kadar çalışabilirim burada. Niyetim bunu devam ettirmek."