“Kazı kazanmadım” videosu
"Kazı Kazan" ile 4 milyon TL kazandığını iddia ettiği bir video yayınlayan genç, daha sonra çektiği bir başka videoda "Kazandım" dediği videonun kurgu olduğunu söyledi.
Giriş: 02.01.2025 - 10:18 Güncelleme: 02.01.2025 - 10:22
Sosyal medyada "Kazı Kazan" ile 4 milyon TL kazandığını iddia eden bir genç, sevinç gösterisini içeren videoyu geçenlerde yayınlamıştı. Aynı kişi çektiği bir başka videoda ise yalan söylediğini itiraf etti. "Gerçekten kazansam söyler miydin" diyen gencin yeni videosu da viral oldu.
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