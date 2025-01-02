“Kazı kazanmadım” videosu

Sosyal medyada "Kazı Kazan" ile 4 milyon TL kazandığını iddia eden bir genç, sevinç gösterisini içeren videoyu geçenlerde yayınlamıştı. Aynı kişi çektiği bir başka videoda ise yalan söylediğini itiraf etti. "Gerçekten kazansam söyler miydin" diyen gencin yeni videosu da viral oldu.