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        Metrelerce su fışkırdı!

        İstanbul Kağıthane'de bir kepçe kazı yaptığı sırada isale borusunu patlattı. Bölgede tazyikli su metrelerce yukarıya fışkırdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 10:21 Güncelleme: 09.10.2024 - 10:34
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        Metrelerce su fışkırdı!
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        Kağıthane'de çalışma yapan İSKİ ekibinin kepçeyle kazı yaptığı sırada patlattığı borudan sızan tazyikli su metrelerce yukarı fışkırdı. O anlar ise kameralara yansıdı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün saat 14.00 sıralarında Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, caddede kepçeyle isale borusu değiştirme çalışması başlattı.

        YARIM SAAT SÜRDÜ

        Kazı yapan kepçe operatörün su borusuna vurdu. Patlayan borudan sızan tazyikli su bir anda metrelerce yükselmeye başladı. Olayın ardından ekipler, isale borusuna akış sağlayan vanayı kapattı. Yaklaşık yarım saat süren olayın ardından yükselen su azalarak durdu. Tazyikli suyun bina boyuna ulaştığı anlar ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. İSKİ ekibinin tamir çalışması başlattığı öğrenildi.

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        "ŞAŞIRDIK, PANİK OLDUK"

        Olayla ilgili konuşan esnaf, “Bir anda baktım buralara su geliyor. Kepçe takmış herhalde. Sonra tıpayı yaptılar, İSKİ'yi arayıp suyu ana vanadan kestiler. Herhalde şaşırdık, panik olduk. Ben ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım" dedi.

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