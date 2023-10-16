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        Haberler Yaşam Kazılan topraklar ekipleri harekete geçirmişti, bakın altından kim çıktı

        Kazılan topraklar ekipleri harekete geçirmişti, bakın altından kim çıktı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde birkaç gündür ağaçların topraklarının kazılması belediye ekiplerini harekete geçirdi. Aynı noktada bir süre bekleyen ekipler, toprağın köpek tarafından kazıldığını belirledi. Gülümseten anlar belediyenin sosyal medya hesabından, "Peyzaj çalışmalarımıza yeni bir soluk getiren bu arkadaşa ne ceza verelim sizce?" notuyla paylaşıldı. Kısa sürede büyük beğeni toplayan paylaşıma yapılan yorumlar ise kahkahaya boğdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 21:58 Güncelleme: 16.10.2023 - 21:59
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        Suçüstü yakalanan köpek yüzleri güldürdü
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        Yürüyüş Yolu'nda birkaç gündür ağaçların altındaki toprakların kazılarak yola döküldüğünü gören Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kimin yaptığını öğrenmeye karar verdi. Bir süre bölgede bekleyen ekipler, bir köpeğin gelerek toprağı kazdığını ve etrafa saçtığını gördü.

        Ekipler, gülümseten anları, "Suçüstü yakaladık" diyerek kayda aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabında, "Peyzaj çalışmalarımızın tarzına yeni bir soluk getiren bu arkadaşa ne tür ceza verelim sizce?" notuyla paylaşılan video, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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        "GÜNDE 3 ÖĞÜN MAMA CEZASI ALSIN"

        Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Ona iki kutu yaş mama cezası verelim. Kuzucuğum benim, ne var biraz yaramazlık yapmışsa", "Bir paket yaş mama. Mamayı yerse aramaktan vazgeçer", "Ceza değil mama verin", "Günde 3 öğün mama cezası alsın", "Belediyede kadrolu iş verelim" gibi esprili yorumlar yaptı.

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        #İzmit
        #haberler
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