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        Haberler Spor Transfer Kazımcan Karataş, Rusya yolcusu! - Futbol Haberleri

        Kazımcan Karataş, Rusya yolcusu!

        Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Kazımcan Karataş, 1 yıllığına kiralık olarak Rusya ekibi Orenburg ile anlaştı.

        Giriş: 25.07.2024 - 14:04 Güncelleme: 25.07.2024 - 14:04
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        Kazımcan Karataş, Rusya yolcusu!
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        Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Kazımcan Karataş'a sürpriz bir talip çıktı.

        Genç futbolcu Rus takımı FK Orenburg ile anlaştı. Kazımcan Karataş, bir sezon boyunca kiralık olarak Rusya ekibi Orenburg’ta forma giyecek.

        Kazımcan Karataş'ın Galatasaray ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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