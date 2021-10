Kazy Lambist Zorlu PSM'de

Elektronik müzikte hafif ve ince dokunuşlarla, ilham aldığı mutlu anları harmanlayan genç Fransız şarkıcı, söz yazarı ve prodüktör Kazy Lambist, narin bir melankoliyi içine gömdüğü güneşli disko sound’uyla kısa sürede Fransız elektronik müziğinin en taze temsilcilerinden biri haline geldi. Lambist’in Fransa’nın Montepellier bölgesinde dallanıp budaklandırdığı müziğinde Güney Fransa’nın güneşli dünyasının tüm elementlerine rastlamak mümkün. Elektronik basların hafif geçişleri ve kaliteli bir popun naif davul sesleriyle birleşimini sunan ve geçtiğimiz sezonlarda da olağanüstü performanslarıyla kendine hayran bırakan Fransız müzisyen Kazy Lambist bir kez daha Zorlu PSM’de sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

On You, Doing Yoga, Headson gibi şarkılarındaki kadife melodilerle bizi doğup büyüdüğü Fransa’nın güney sahillerine götüren ve modern zamanların disko müziklerinin temsilcilerinden biri olarak da gösterilen Kazy Lambist, %100 Music katkılarıyla 23 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde olacak. Bu keyifli gecenin biletlerine passo.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.