KBÜ'de 2020-2021 güz dönemi için uzaktan öğretim kararı alındı

AA

KBÜ'den yapılan açıklamaya göre, güz döneminde örgün öğretimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca yüz yüze aynı ortamda bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ve Sağlık Bakanlığının önerilerinin dikkate alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kurumlarına tanımış olduğu inisiyatif çerçevesinde senato kararınca üniversitemizde, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı güz döneminde, Tıp Fakültesi 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin uygulamalı derslerinin yüz yüze olmasının uygunluğuna, diğer tüm akademik birimlerimizde ise derslerin tamamının online olarak yapılması kararlaştırılmıştır."