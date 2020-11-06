KBÜ'de çimden hayvan heykelleri sergileniyor - KARABÜK

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, çimlerden hayvan heykelleri yaptırdıklarını söyledi.Üniversiteye neşeli ve güzel bir alan oluşturduklarını belirten Polat, "Buranın resimlerini internette paylaşıyorlar. Herkes 'Burası nerede?' diye soruyor. Amacımız 50 bin öğrencisi olan Karabük Üniversitesindeki öğrencilerin mutlu ve huzurlu bir ortamda eğitim öğretim görmeleridir. Aynı zamanda uluslararası öğrencilerin bizim kültürümüzü benimsemelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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