KDK'nin tavsiye kararı sonrası disleksili öğrenciler sınavlarda çift kitapçık kullanabilecek

AA

2020 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na giren disleksili bir öğrenci, KDK'ya başvurarak salgın tedbirleri nedeniyle okutman ile 1 metre mesafede oturmak zorunda kaldığını, önüne kitapçık konulmadığını, soruları göremediğinden gözüyle takip edemediğini, altını çizemediğini ve mağduriyet yaşadığını belirtti.

Görme engelli oldukları varsayımından hareketle kendilerine kitapçık verilmeden gerçekleştirilen sınavda diğer öğrencilerle eşit şartlarda yarışamadığını belirten öğrenci, sınavda disleksili öğrenciler için 2 kitapçık verilmesini, okutman soruları okurken öğrencinin de kendi önündeki kitapçıktan soruları takip etmesinin ve fiziksel mesafenin sağlanmasının gerektiğini aktardı.

Önünde kitapçık bulunmamasının yoğun stres altında sınava girmesine, soruları takip edememesine ve anlayamamasına neden olduğunu söyleyen öğrenci, gerçek performansını ortaya koyamadığını belirterek konuyla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etti.

Başvuruyu değerlendiren KDK, kılavuzda yer alan açıklamalar kapsamında tercih etmeleri durumunda okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde sınava giren disleksili öğrencilere kitapçık verilmemesi yönündeki uygulamanın ulusal ve uluslararası mevzuatta yer alan "eğitim hakkı" kapsamında devlete düşen yükümlülüklerin yerine getirilmesi bakımından yeterli olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

KDK kararında, engelli öğrencilerin girdikleri merkezi sınavlarda eşit şartlarda yarışabilmesinin sağlanması ve bu konuda gerekli tedbirleri alma görev ve sorumluluğunun idareye ait olduğuna, oluşacak mağduriyetlerin giderilmesi ve bundan sonra yapılacak sınavlar için tedbir alınması gerektiğine işaret edildi.

Ayrıca KDK, mağduriyetlerin giderilmesi için tedbir alınması yönünde Milli Eğitim Bakanlığına tavsiyede bulunulmasına karar verdi.

KDK'nin tavsiye kararını değerlendiren Milli Eğitim Bakanlığı, 2021 yılı içerisindeki sınavlarda disleksili öğrenciler için bir soru kitapçığı, soruları okuyan okuyucuya bir soru kitapçığı olmak üzere çift soru kitapçığı uygulamasının başlamasına karar verdi. Bunun ilk örneği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yarın 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek merkezi sınavda uygulanacak.