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KDV artıran mükellefe "özel esaslar"dan çıkma imkanı

Haklarındaki olumsuz tespitler nedeniyle "özel esaslara" tabi mükellefler, son 5 yılda faaliyette bulundukları dönemler için KDV artırımında bulunarak, artırım tutarını ödemeleri halinde bu kapsamdan çıkarılacak

06.09.2018 - 13:07 | Güncelleme: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığının Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında KDV artırımında bulunanların sahte belge kullanan mükelleflerin tabi olduğu "özel esaslar" uygulaması karşısındaki durumuna açıklık getirildi.

Buna göre, Aralık 2017 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin haklarında "sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma olumsuz raporu, yanıltıcı belge kullanma, beyanname vermeme, adresinde bulunamama, defter ve belge ibraz etmeme" olumsuz tespitleri nedeniyle özel esaslara tabi mükelleflerden 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin KDV artırımında bulunanlar, artırım tutarlarının tamamını ödedikleri tarihten itibaren "özel esaslar" kapsamından çıkarılacak.

Mükellef, faaliyete başlanan ve sonraki yıllar için, faaliyetin terk edilmesi halinde ise terk ettiği yıl ve önceki dönemler için artırımda bulunacak.

MÜKELLEF TEMİNAT GÖSTERİRSE KAPSAMDAN ÇIKACAK

Taksit uygulamasından faydalanan mükelleflerin, hesaplanan tutarların tamamıyla bir taksite ait tutarın yüzde 10'u kadar banka teminat mektubu, devlet tahvili veya hazine bonosu cinsinden teminat göstermeleri halinde taksitlerin tamamını ödemesi beklenmeden "genel esaslara" dönüşü sağlanacak.

Bu şekilde teminat gösteren mükelleflerin, kanunda öngörülen haktan daha fazla taksiti aksatmaları halinde, kalan borcun tamamı teminatın paraya dönüştürülmesi yoluyla tahsil edilecek.

Önceki yeniden yapılandırma düzenlemesi kapsamında 2013, 2014 ve 2015 yılları için artırımdan yararlananların genel esaslara dönüşünde, yararlanma koşullarının ihlal edilmemiş olması şartıyla bu yıllar için yeniden artırımda bulunulması gerekmeyecek.

Son 5 takvim yılında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin KDV artırımında bulunarak özel esaslar kapsamından çıkarılan mükellefler, artırımda bulunulan yıllar için belirtilen olumsuzluklar kapsamında tekrar özel esaslara alınmayacak.

Özel esaslar kapsamında olmadığı halde KDV artırmış mükellefler, artırımda bulundukları yıllarda alım yaptıkları mükelleflerle ilgili olumsuzluklar için yapılacak tespitler nedeniyle özel esaslar kapsamına girmeyecek. Bu mükellefler hakkında, artırımda bulunulan yıllar için sahte belge kullanma olumsuz tespiti yapılması halinde, sonraki döneme devreden KDV'ye ilişkin düzeltme işlemi sonucunda artırımda bulunulmayan bir yılda tarhiyat yapılması gerekiyorsa mükellef özel esaslara alınmasa dahi düzeltme işlemi yapılacak.

Tebliğde belirtilenler dışındaki sebepler dolayısıyla haklarında özel esaslar uygulananların KDV artırımında bulunmaları ise bunların genel esaslara dönüşlerini sağlamayacak. Aynı şekilde, tebliğde belirtilenler dışındaki sebepler dolayısıyla haklarında özel esaslar uygulanması gerekenlerin KDV artırımında bulunmaları, bunların özel esaslara tabi tutulmasını engellemeyecek.

Defter, kayıt ve belgeleri yok etme veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyma veya hiç yaprak koymama, belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme fiillerinden hareketle yapılan vergi incelemesinin tamamlanması sonucu bu fiillerin varlığı tespit edilemeyenler de haklarında yürütülen incelemelerin sonuçlanmasını müteakip KDV artırımında bulunmaları halinde bu tebliğ hükümlerinden yararlanacak.

 

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