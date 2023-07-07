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        KDV'ye zam geldi! 2023 Temmuz Katma Değer Vergisi KDV ne kadar oldu, yüzde kaç arttı?

        KDV oranı zammı, Resmi Gzazete'nin yayınlanmasının ardından gündeme geldi. Katma Değer Vergisi'ne (KDV) artış yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Mal ve hizmetlerde uygulanan yüzde 18'lik Katma Değer Vergisi (KDV) oranına zam yapıldı. İşte 2023 Temmuz KDV oranı zammı son dakika gelişmeleri...

        Habertürk
        Giriş: 07.07.2023 - 09:07
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        KDV zammı son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini aldı.7 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Katma Değer Vergisi KDV oranlarına artış yapıldı. Ürünlerde yüzde 8 ve 18 olarak uygulanan KDV oranı 10 Temmuz 2023 tarihinde itibaren zamlı oran üzerinden hesaplanacak. İşte 2023 Temmuz Temmuz Katma Değer Vergisi KDV oranı zammı detsyları...

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        KDV'YE ZAM GELDİ!

        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile mal ve hizmetlere uygulanan Katma Değer Vergisi'nde (KDV) artış yapıldı.

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        2023 TEMMUZ KDV NE KADAR OLDU, YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

        Katma Değer Vergisi'ne (KDV) artış yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; mal ve hizmetlerde uygulanan yüzde 18'lik Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 20'ye çıkarıldı.

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        YÜZDE 8'LİK KDV'DE DE FİYAT ARTIŞI YAPILDI

        Bazı mal ve hizmetler için uygulanan yüzde 8'lik KDV ise yüzde 10'a yükseltildi.

         

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        DHA'nın haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürütmesinde, 3605 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28'inci maddesi gereğince verilen karar, 10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

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