Ke Huy Quan: İş bulamadığım için sağlık sigortamdan oldum

"TEK BİR İŞ BİLE ALAMADIM"



'The Late Late Show with James Corden'de konuşan Ke Huy Quan, filmi çektikten sonra birkaç rol için seçmelere katıldığını ancak tek bir iş bile alamadığını dile getirdi.



Samimi açıklamalarda bulunan Quan, "2021'deydik ve çok gergindim. Sağlık sigortamı kaybetmek üzereydim. Menajerimi aradım ve, 'Lütfen bana bir şey bulabilir misin? Ne olduğu önemli değil, gelecek yıl sağlık sigortasına hak kazanabilmem için asgari şartı sağlayacak tek bir işe ihtiyacım var' dedim" ifadelerini kullandı.