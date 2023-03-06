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Ke Huy Quan: İş bulamadığım için sağlık sigortamdan oldum

Ke Huy Quan, 'Her Şey Her Yerde Aynı Anda' (Everything Everywhere All At Once) adlı filmin kariyeri üzerinde ne kadar çok etkisi olduğunu açıkladı

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  • Ke Huy Quan: İş bulamadığım için sağlık sigortamdan oldum - Magazin haberleri

    Vietnamlı oyuncu Ke Huy Quan, Oscar adayı 'Her Şey Her Yerde Aynı Anda' adlı filmin gösterime girmesiyle birlikte Hollywood'a geri döndü. Quan, Mart 2020'de çekimleri tamamlandıktan sonra Covid-19 sebebiyle vizyon tarihi iki yıl ertelenen film gösterime girene kadar kimsenin kendisine iş vermediğini açıkladı.
  • Ke Huy Quan: İş bulamadığım için sağlık sigortamdan oldum - Magazin haberleri

    "TEK BİR İŞ BİLE ALAMADIM"

    'The Late Late Show with James Corden'de konuşan Ke Huy Quan, filmi çektikten sonra birkaç rol için seçmelere katıldığını ancak tek bir iş bile alamadığını dile getirdi.

    Samimi açıklamalarda bulunan Quan, "2021'deydik ve çok gergindim. Sağlık sigortamı kaybetmek üzereydim. Menajerimi aradım ve, 'Lütfen bana bir şey bulabilir misin? Ne olduğu önemli değil, gelecek yıl sağlık sigortasına hak kazanabilmem için asgari şartı sağlayacak tek bir işe ihtiyacım var' dedim" ifadelerini kullandı.
  • Ke Huy Quan: İş bulamadığım için sağlık sigortamdan oldum - Magazin haberleri

    "SAĞLIK SİGORTASINI KAYBETTİM"

    Ünlü oyuncu, tek bir iş bile alamadığını yineledikten sonra, "Gerçekten de 2021 gelip, geçti ve ben sağlık sigortasını kaybettim. Filmi izlemiş olan yapımcımı aradım ve o noktada tek bir görüntü bile görmemiştim. 'Lütfen bana bir şey söyleyebilir misiniz? Filmde iyi miyim?' dedim" açıklamasında bulundu.
  • Ke Huy Quan: İş bulamadığım için sağlık sigortamdan oldum - Magazin haberleri

    "FİLM VİZYONA GİRDİ VE HAYATIM DEĞİŞTİ"

    Yapımcısının neden böyle bir soru sorduğunu sorguladığında Ke Huy Quan, "Kimse beni işe almak istemiyor" yanıtını verdiğini dile getirdi.

    Yapımcının kendisine sabırlı olmasını ve sadece beklemesini söylediğini de anlatan Quan, "Film geçen yıl martta vizyona girdi ve hayatım değişti" şeklinde konuştu.

    Fotoğraflar: AP, Splash News

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