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Keanu Reeves'ın hayranıyla başı dertte

Keanu Reeves, kendini akrabası olarak tanıtan adama karşı uzaklaştırma kararı çıkarttı

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  • Keanu Reeves'ın hayranıyla başı dertte - Magazin haberleri

    Hollywod yıldızı Keanu Reeves'in başı  takıntılı hayranıyla dertte. Reeves, kendini oyuncunun akrabası olarak tanıtan şahıs için uzaklaştırma kararı çıkarttı.
  • Keanu Reeves'ın hayranıyla başı dertte - Magazin haberleri

    MÜLKÜNE GİZLİ GİRDİ

    TMZ'nin haberine göre; 38 yaşındaki Bryan Keith Dixon adındaki şahıs 5 Kasım'dan 20 Ocak'a kadar 6 defa oyuncunun Hollywood Hills'teki mülküne gizlice girdi.

    Dixon'ın mülke her girdiğinde 58 yaşındaki yıldız ile konuşmaya çalıştığı ifade edildi.
  • Keanu Reeves'ın hayranıyla başı dertte - Magazin haberleri

    KENDİNİ AKRABASI OLARAK TANITTI

    Oyuncunun avukatı Matthew Rosengart, Keanu Reeves'i "aylardır rahatsız eden adama karşı koruma talep ettikleri"ni belirterek mahkemeye başvurdu.
  • Keanu Reeves'ın hayranıyla başı dertte - Magazin haberleri

    Öte yandan, Keanu Reeves'in kendini rahatsız eden kişiyi araştırmaları için özel güvenlik ekibi tuttuğu iddia edildi. Güvenlik ekibi, incelemelerin sonucunda adamın sosyal medyada ünlü oyuncuyla akraba olduğuna dair paylaşımlar yaptığı ortaya çıkardı.
  • Keanu Reeves'ın hayranıyla başı dertte - Magazin haberleri

    Kendini "Jasper Keith Reeves" diye adlandıran Bryan Keith Dixon, paylaşımlarında kişisel haklarını Keanu Reeves'a devretmek istediğini ve oyuncunun sorumluluğunda yaşamak istediğini belirtiyor.
  • Keanu Reeves'ın hayranıyla başı dertte - Magazin haberleri

    Geçici önlem alan mahkemenin ilk davası 24 Şubat'ta görülecek.

    Fotoğraflar: AP

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