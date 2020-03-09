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Kebap yemeye gelenlere nostalji yaşatıyor - KAYSERİ

Kebap yemeye gelenlere nostalji yaşatıyor- Kayserili kebapçı, işletmesinde çocukluğundan bu yana biriktirdiği yaklaşık 2 bin nostaljik eşya ile Yeşilçam'ın ünlü isimlerinin fotoğraflarını sergiliyor

Kebap yemeye gelenlere nostalji yaşatıyor - KAYSERİ
AA

Kebap yemeye gelenlere nostalji yaşatıyor - KAYSERİ

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : kebapçı Ümit Yiğit'in iş yerinin girişi ve tabelası- Ocakbaşı- Restoranda yemek yiyen müşretiler- Nostaljik eşyalardan görüntüler- İş yerinin duvarındaki sanatçılara ait fotoğraflar- Ocakbaşı sahibi Ümit Yiğit'in konuşması- Ümit Yiğit'in kebap pişirmesi

Kebap yemeye gelenlere nostalji yaşatıyor- Kayserili kebapçı, işletmesinde çocukluğundan bu yana biriktirdiği yaklaşık 2 bin nostaljik eşya ile Yeşilçam'ın ünlü isimlerinin fotoğraflarını sergiliyor- Kebapçı Ümit Yiğit:- "Kebap yemeye gelen herkesi adeta tarihte yolculuğa çıkarıyoruz. Hem gönüllerini hem de damaklarını fethediyoruz" Kayseri'de nostaljik eşyalar ile Kemal Sunal, Fatma Girik, Adile Naşit, Gülşen Bubikoğlu gibi Yeşilçam'ın ünlü isimlerinin fotoğraflarının sergilendiği kebapçı ilgi görüyor.Hayallerini süsleyen işletmesini yaklaşık bir yıl önce açan 42 yaşındaki Ümit Yiğit, iş yerini çocukluğundan bu yana biriktirdiği fotoğraf ve nostaljik eşyalarla süsledi.İşletmede, aralarında 300 yıllık olduğu belirtilen ibrik, gaz lambası, radyo, para, topaç, plak, şamdan gibi yaklaşık 2 bin nostaljik ve antika eşya bulunuyor.Duvarlarda ise Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Kemal Sunal, Fatma Girik, Adile Naşit, Gülşen Bubikoğlu gibi isimlerin fotoğrafları yer alıyor. İşletmede, Zeki Müren'in eserleri çalınıyor.- "Antika eşyaların arasında kebap yemek için birçok ilden müşteri geliyor"Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş yerinde insanların hem yemek yediğini hem de tarihi bir yolculuğa çıktığını söyledi.Nostaljik eşyalara merakının çocuk yaşlarda başladığını vurgulayan Yiğit, antika eşyaların arasında kebap yemek için birçok ilden müşteri geldiğini ifade etti.Yiğit, müşterilerini hem lezzetli yemeklerle hem de görsel açıdan doyurduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:"Buraya gelen herkes fotoğraf çektiriyor. İnsanlar buraya geldiğinde geçmişe gidiyor. Genellikle 'Çocukluğumuza götürdünüz bizi. Annemin, babamın kullandığı ürünlerle karşılaştık burada.' diyorlar. Bunu çok duyuyorum. Biz buraya kebap yemeye gelen herkesi adeta tarihte yolculuğa çıkarıyoruz. Hem gönüllerini hem de damaklarını fethediyoruz. Bu gerçekten çok gurur verici bir şey. İşimi de keyifle yapıyorum."Yeşilçam sanatçılarını çok sevdiğini ve onların anılarını işletmesinde yaşatmaya çalıştığını anlatan Yiğit, "Onlar bizim çocukluğumuzun sanatçıları. Onlar bizim çocukluğumuz." dedi.

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