Beycan Üçkardeş'in haberine göre polis tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan başıboş keçi ihbarı üzerine zabıta ekipleri hemen harekete geçti. Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi civarında bulunan 5 başıboş keçiyi alan ekipler Tarsus Hayvan Parkı'na teslim etti. Veterinerler tarafından kontrolden geçirilen keçiler sahibine teslim edildi.

"YORGUNLUKTAN UYUYAKALINCA KAYBETTİM"

Ağrı'dan alıp kamyonla Mersin'e getirdiği hayvanlarını kaybeden ve kısa sürede bulunduğu için de şaşkın olduğunu ifade eden Talha Erat, "Hayvanlarımı kurbanlık için Ağrı'dan aldım. Kamyona yükleyip getirdim. Getirdiğim gece yorgunluktan uyuyakalmışım, o esnada hayvanları kaybettim. Sonra Büyükşehir Belediyesi zabıtalarının hayvanlarımı bulduğunu duydum. Hayvanlarımı sağlıklı bir şekilde teslim aldım. Zabıta ekiplerine teşekkür ediyorum. Allah onlara zeval vermesin" dedi.

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