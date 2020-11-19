Keçiören Belediye Başkanı Altınok pazarları denetledi

AA

Belediyen yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Altınok, kısıtlamalarla birlikte yoğunluğun arttığı semt pazarlarında vatandaşın taze, kaliteli ve uygun fiyata sebze ve meyve tüketmesi için denetimlerini aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Altınok, pazarlarda satışı yapılan sebze ve meyvelerin fiyatlarını da günlük olarak sosyal medya hesaplarından paylaşarak fahiş fiyatlı ürün satışının önüne geçildiğini kaydetti.

Altınok, "Pazarlarda satışı yapılan ürünlerin fiyatlarını günlük duyuruyoruz. Daha sonra da yayımladığımız fiyat listesi ile pazar tezgâhında bulunan fiyatları karşılaştırıyoruz. Denetimler sırasında günlük fiyat kurallarına uymayan pazar esnafını önce uyarıyor, bir sonraki ihlalinde ise yasal işlem uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kalabalık ortamlarda bulunmak zorunda olan vatandaşı temizlik, maske ve mesafe (TMM) kurallarına uymaları konusunda da uyaran Altınok, şunları kaydetti:

"Temizlik, maske ve mesafe kurallarına mutlaka uymalıyız. Zorunlu olmadıkça kalabalık alanlarda bulunmamamız gerekiyor. TMM'ye uymayan herkesin birer canlı bomba gibi gezdiğini unutmayalım. Keçiören Belediyesi olarak ürettiğimiz maske ve dezenfektanları özellikle maske satışının olmadığı dönemlerde ücretsiz olarak her gün çarşıda, pazarda ve sokaklarda vatandaşımıza dağıttık. Bunun yanı sıra pandemi sürecinde tüm mahallelerimizi gezerek her bir insanımızın birbirine karşı sorumlu olduğunu, maskesiz sokağa çıkmanın vebal olduğunu anlattık, anlatmaya da devam ediyoruz."