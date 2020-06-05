Ke\u00e7i\u00f6ren Belediye Ba\u015fkan\u0131 Turgut Alt\u0131nok, Koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131ndan \u00e7ok \u00f6nce sosyal sorumluluk anlay\u0131\u015f\u0131yla hizmete ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131m\u0131z Kan Bankas\u0131\u2019n\u0131n ne kadar faydal\u0131 bir proje oldu\u011funu pandemi s\u00fcrecinde daha net g\u00f6r\u00fcyoruz. ifadelerini kulland\u0131. Ke\u00e7i\u00f6ren Belediyesi nde yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, belediye acil kan ihtiyac\u0131 olan ve kan ba\u011f\u0131\u015f\u0131nda bulunmak isteyen duyarl\u0131 vatanda\u015flara kolayl\u0131k sa\u011flamak i\u00e7in kurumsal web sitesinde olu\u015fturulan g\u00f6n\u00fcll\u00fc Kan Bankas\u0131 online platformuyla insanlar\u0131 bir araya getirmeye devam ediyor. A\u00e7\u0131klamada g\u00f6r\u00fc\u015flerine yer verilen Ke\u00e7i\u00f6ren Belediye Ba\u015fkan\u0131 Turgut Alt\u0131nok, sosyal sorumluluk projesi olarak 6 ay \u00f6nce belediyenin kurumsal web sitesi \u00fczerinden hizmete ba\u015flat\u0131lan Kan Bankas\u0131 online platformunun ba\u011f\u0131\u015f\u00e7\u0131lardan yo\u011fun ilgi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirtti. Alt\u0131nok, Pandemi s\u00fcrecinde insanlar\u0131m\u0131z kan ba\u011f\u0131\u015flama noktas\u0131nda tedirginlik ya\u015fayabiliyor. Koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131ndan \u00e7ok \u00f6nce sosyal sorumluluk anlay\u0131\u015f\u0131yla hizmete ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131m\u0131z Kan Bankas\u0131\u2019n\u0131n ne kadar faydal\u0131 bir proje oldu\u011funu pandemi s\u00fcrecinde daha net g\u00f6r\u00fcyoruz. T\u00fcm duyarl\u0131 vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131 kan ba\u011f\u0131\u015flamaya davet ediyoruz a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapt\u0131. - Sistem, kan\u0131 bulma konusunda oluk\u00e7a h\u0131zl\u0131 Alt\u0131nok, Kan G\u00f6n\u00fcll\u00fcs\u00fc ile Kan Arayan ki\u015filer i\u00e7in k\u00f6pr\u00fc vazifesi g\u00f6ren Kan Bankas\u0131\u2019n\u0131n ihtiya\u00e7 duyulan kan\u0131 bulma ve ba\u011f\u0131\u015f\u00e7\u0131 ile hastan\u0131n ileti\u015fime ge\u00e7mesi noktas\u0131nda da olduk\u00e7a h\u0131zl\u0131 oldu\u011funu kaydederek, \u015fu bilgileri verdi: Kan Bankas\u0131 sistemine \u00fcye olan vatanda\u015flar\u0131m\u0131z, kan guruplar\u0131n\u0131 ve ileti\u015fim adreslerini girerek ihtiya\u00e7 duyulan kan grubunun sistem \u00fczerinden tasnif edilmesini sa\u011fl\u0131yorlar. SMS ve e-mail yoluyla ileti\u015fim kurma imkan\u0131 sa\u011flayan online sistemimiz, ihtiya\u00e7 duyulan kan grubunu ba\u011f\u0131\u015f\u00e7\u0131lara SMS ya da e-mail g\u00f6nderiyor. \u0130htiya\u00e7 duyulmayan kan grubundan ba\u011f\u0131\u015f\u00e7\u0131lar ise SMS ya da e-mail ile rahats\u0131z edilmiyor. SMS; ilk kez \u00fcye olanlara, kan ba\u011f\u0131\u015f\u00e7\u0131s\u0131n\u0131n bilgilerine ula\u015fmak i\u00e7in al\u0131nacak onay s\u0131ras\u0131nda ve kan arayan ki\u015finin sisteme ba\u015fvuru yapmas\u0131 durumunda g\u00f6nderiliyor. - \u00dcyelik i\u00e7in ne yap\u0131lmal\u0131? A\u00e7\u0131klamada \u00fcyelikle ilgili verilen bilgilere g\u00f6re, kan bankas\u0131na \u00fcye olmak isteyen vatanda\u015flar, Ke\u00e7i\u00f6ren Belediyesi web sitesi www.kecioren.bel.tr adresinden sitenin ana sayfas\u0131nda bulunan Kan Bankas\u0131 butonuna t\u0131kl\u0131yorlar. Kurumsal web sitesinde kar\u015f\u0131lar\u0131na \u00e7\u0131kacak olan G\u00f6n\u00fcll\u00fc Kan Ba\u011f\u0131\u015f\u0131 ya da Kan Ar\u0131yorum se\u00e7eneklerine t\u0131klayarak \u00fcyelik i\u015flemine devam ediyorlar. Daha sonra kar\u015f\u0131lar\u0131na \u00e7\u0131kan sayfada; adres, ileti\u015fim bilgileri, kan grubu, kimlik numaras\u0131n\u0131n bulundu\u011fu alanlar\u0131 dolduruyorlar. \u0130ste\u011fe ba\u011fl\u0131 olarak, \u201cTelefonuma her saat mesaj gelebilir\u201d se\u00e7ene\u011fine onay veren vatanda\u015flara ise ihtiya\u00e7 halinde her saat ula\u015fma imkan\u0131 sa\u011flan\u0131yor.